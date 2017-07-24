Счетная палата Азербайджана выявила недочеты в работе Бакинского государственного университета

2017-07-24 13:56 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Счетная палата Азербайджана выявила ряд недочетов в деятельности Бакинского государственного университета (БГУ) за 2015/2016 и 2016/2017 учебные годы.

По данным аудита, некоторые недочеты затронули исключенных из университета студентов, которые обучались за государственный счет. В частности, отмечается, что несмотря на исключение этих студентов, университет не стал возвращать в государственную казну средства, которые были предназначены для оплаты их обучения.

В ряде случаев нарушены минимальные нормативы, связанные со штатом сотрудников и кадровым потенциалом. Например, по данным Счетной палаты, в штате БГУ содержатся лишние сотрудники, а из-за неправильного подсчета премий, некоторые учителя получали лишнюю надбавку к зарплате. В то же время, нарушая требования нормативно-правовых актов, некоторым иностранным студентам выплачивалась стипендия.

Счетная палата также отмечает, что университет не обеспечил возврат в государственный бюджет неиспользованных средств, которые предназначались для выплаты стипендий, расходов лицея “Юные таланты”, действующего при БГУ, и других.

Также, отмечают в Счетной палате, доходы по итогам отчетного периода были неправильно отражены в финансовом отчете. В 2015 году доходы БГУ составили 36,1 миллиона манатов, расходы - 33,6 миллиона манатов, в 2016 году доходы, как расходы составили 41,1 миллиона манатов.

В то же время, по данным Счетной палаты, вуз не обеспечил возврат академической задолженности в 2015/2016 и 2016/2017 учебных годах. По итогам экзаменов, прошедших во время зимней сессии в 2015/2016 учебном году, не были выплачены 22,2 процента академических задолженностей, по итогам летних сессий - 16,4 процента, в 2016/2017 учебном году доля невыплаченной академической задолженности по итогам летней сессии составила 18,7 процента.

Официальный курс на 24 июля составляет 1,7012 AZN/USD.

(Автор: Азад Гасанли)

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