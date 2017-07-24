Джахангир Гаджиев подал кассационную жалобу

2017-07-24 14:08 | www.apa.az | 3

Бывший председатель правления ОАО «Международный Банк Азербайджана» Джахангир Гаджиев подал кассационную жалобу на решение суда.

Об этом АПА сообщил его адвокат Фахреддин Мехдиев.

Он сказал, что они просили оправдать Дж.Гаджиева.

Жалоба будет рассмотрена в ближайшие дни.

Отметим, бывший председатель правления ОАО «Международный банк Азербайджана» Джахангир Гаджиев, руководившие в разное время филиалом банка «Центральный» Анар Султанов и Юсиф Алекберов, бывший директор Центрального филиала Международного банка Ильгар Абдуллаев, бывший директор Транспортного филиала Международного банка Кянан Оруджев, глава филиала банка «Нариманов» Мамед Джахангиров, директор бакинского завода по обработке орехов Азад Джавадов обвиняются по статьям 179.3.1, 179.3.2 (присвоение в крупном размере, организованной группой), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 309.2 (превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия), 313 (служебный подлог), 228.1 и 228.4 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов) УК АР.

Согласно приговору, Джахангир Гаджиев лишен свободы на 15 лет, Азад Джавадов на 10 лет и 11 месяцев, Юсиф Алекберов – на 7 лет и 6 месяцев, Ибрагим Гусейнов – на 6 лет и 5 месяцев.

Апелляционная жалоба в связи с приговором удовлетворена не была.

Суд определил Мамеду Джахангирову наказание в виде 7 лет и 6 месяцев условного наказания.