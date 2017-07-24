Расширен список категорий граждан Азербайджана, которые могут приобрести льготное жилье

2017-07-24 14:07 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Научные сотрудники с трехлетним стажем работы смогут приобрести жилье в Азербайджане на льготных условиях, говорится в сообщении Государственного агентства по жилищному строительству.

Граждане, относящиеся к этой категории, смогут приобрести жилье в независимости от возраста или семейного статуса.

Согласно сообщению, льготное жилье также смогут приобрести государственные служащие с 15-летним стажем работы, подпадающей под специальный вид государственной службы. К этой категории относятся сотрудники органов прокуратуры, юстиции, обороны, чрезвычайных ситуаций, внутренних дел, иностранных дел, таможенных и налоговых органов, службы государственной безопасности, службы внешней разведки, пограничной службы и другие.

Как отмечается, в настоящее время эти госслужащие уже могут воспользоваться электронной системой подачи заявок. Для научных сотрудников такая возможность будет предоставлена в ближайшее время.

С полным списком категорий граждан, которые могут приобрести льготное жилье можно ознакомиться по этой ссылке.

Государственное агентство по жилищному строительству при Президенте Азербайджана было создано в апреле 2016 года.

В настоящее время компания MIDA при Госагентстве занимается строительством первого льготного жилого комплекса в Ясамальском районе Баку. Для его строительства в прошлом году был выделен участок площадью 11,6 гектара. Городок будет состоять из 29 многоквартирных жилых зданий: 17 из них будут двухблочными и девятиэтажными, а 12 - одноблочными и 12-этажными. При этом 301 из 1854 квартир в этих зданиях будет однокомнатной, 1110 - двухкомнатными, 443 - трехкомнатными. Площадь однокомнатных квартир составит от 31 до 33-х квадратных метров, двухкомнатных - от 50 до 58 квадратных метров, трехкомнатных - около 70 квадратных метров.

С 30 мая 2017 года началась регистрация обращений граждан, имеющих право на получение квартир в жилищном комплексе MIDA. Ежемесячная плата за покупку трехкомнатной квартиры в ипотеку не будет превышать 300 манатов, а за однокомнатную квартиру она составит 130-150 манатов.

Официальный курс на 24 июля составляет 1,7012 AZN/USD.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli