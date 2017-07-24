Иран может стать яблоком раздора между США и Европой

2017-07-24 14:14 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Иран может стать яблоком раздора между США и Европой, так как в отличие от Вашингтона, европейские государства-участники переговоров Ирана и Запада готовы защищать ядерную сделку, заключенную Ираном с шестью мировыми державами еще в период президентства Барака Обамы.

Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома.

Длительные переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий (JCPOA), выполнение которого полностью должно было снять с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.

Однако все изменилось с приходом в Белый дом команды Дональда Трампа, который делает все, чтобы у Ирана сдали нервы и он сам вышел из сделки.

Этот сценарий предрекает российский МИД.

Существуют опасения о возможности выхода Ирана из договора по ядерной программе, что будет провалом для мирового сообщества, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля за вооружением МИД РФ Михаил Ульянов.

«Опасения имеют место, потому что мы видим довольно жесткую риторику со стороны американской администрации и ответную жесткую риторику Тегерана. Мы видим, что в отношении Ирана вводятся санкционные меры. Естественно, все это создает крайне неблагоприятный климат для дальнейшей реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе», - сказал он, отвечая на вопрос о том, разделяет ли Москва опасения экспертов, что заявления новой администрации США вынудят Тегеран выйти из соглашения.

Команда Трампа не только постоянно обвиняет Иран в дестабилизации региона и нарушении условий сделки, хотя нет никаких доказательств этого, но и вводит в одностороннем порядке санкции, что ставит под сомнение выгоду Ирана от ядерной сделки в целом, так как развитие нефтяного сектора страны и создание в Иране благоприятного инвестиционного климата невозможны в условиях экономических санкций.

В минувшие выходные министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф посетил США, где дал интервью телеканалу CNN, в котором обвинил Вашингтон в нежелании выполнять обязательства по JCPOA.

«При заключении сделки мы договорились, что единственной структурой, ответственной за проверку ее выполнения, будет МАГАТЭ. И на данный момент МАГАТЭ уже семь раз заявляло, что Иран честно и полностью выполняет свои обязательства», - сказал он.

Действительно, признать, что Иран нарушил условия сделки и, соответственно, заслужил применения санкций может только вся "шестерка" посредников, опираясь на доклады МАГАТЭ, которые пока подтверждают, что Иран полностью выполняет условия. В одностороннем порядке США выйти из сделки не могут. США уже вышли из Транстихоокеанского партнерства (ТТП), Парижского климатического соглашения, форматов, членство в которых так же не нравилось Трампу в бытность кандидатом в президенты, как и заключение ядерной сделки с Ираном.

Видимо, анализируя эту ситуацию, председатель Стратегического совета по внешним связям Ирана Камал Харрази в интервью телеканалу "Франс-24" уже заявил, что Иран подготовился к ситуации возможного выхода США из этого соглашения.

Другими словами, Тегеран будет теперь делать ставку исключительно на отношения с Европой, игнорируя США, что, кстати, экономически никак не скажется на иранском народе, так как множество европейских компаний очень заинтересованы в освоении иранского рынка в кратчайшие сроки.

Хотя недавно, на саммите НАТО в мае Трамп и пытался убедить европейских партнеров расторгнуть торговые и иные сделки с Ираном, чиновники европейских правительств, которые подписали эту сделку, не собираются пересматривать ее. В июне министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль приветствовал соглашение как «большой знак надежды» и «историческое окно» для возобновления связей. Многочисленные европейские компании выходят на иранский рынок. В этом месяце французский энергетический гигант Total подписал важную газовую сделку с Ираном на сумму около пяти миллиардов долларов.

За время после частичной отмены санкций властям Ирана уже удалось укрепить экономику страны - в прошлом году, к примеру, экономика страны показала рост более чем на семь процентов. Действующему президенту Ирана Хасану Рухани также удалось снизить инфляцию с 40 процентов в 2013 году до 7,5 процента в 2016-м.

Исходя из вышесказанного, очевидно, что вопрос Ирана может стать серьезным поводом для противоречий между западными странами и США.

(Автор: Эльмира Таривердиева)