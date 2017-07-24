Николай Басков проведет самые жаркие дни лета в Баку

2017-07-24 14:16 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - С 27 по 30 июля в Баку пройдет музыкальный фестиваль "ЖАРА-2017", сообщает Trend Life.

В фестивале примут участие более 80 артистов, среди которых народный артист России Николай Басков.

Предвкушая предстоящий визит в столицу Азербайджана, Басков написал на своей странице в Instagram следующее: "Каспийский бриз, солнце, музыка, лучшие хиты. 27-30 июля - это и будут самые жаркие и музыкальные дни этого лета на фестивале "ЖАРА-2017" в незабываемом городе Баку!".

Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА-2017" пройдет в Sea Breeze с 27 по 30 июля. Организаторами фестиваля являются певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

(Автор: Джани Бабаева)