Пожар в России унес жизни 5 членов азербайджанской семьи - ИМЕНА

2017-07-24 14:22 | www.apa.az | 4

Как сообщили АПА в Азербайджанской национальной культурной автономии Красноярского края, погибшими являлись: глава семьи, гражданин Азербайджана Ильясов Вугар Таир оглу (1980 г.р.), члены его семьи – Ильясов Гасан Вугар оглу (2007 г.р.), Ильясов Умид Вугар оглу (2011 г.р.), Ильясов Фарид Вугар оглу (2014 г.р.) и Ильясова Хадиджа Вугар гызы (2016 г.р.). Еще один сын – Ильясов Гусейн Вугар оглу (2004 г.р.) был доставлен в больницу с ожогами и диагнозом отравление угарным газом.

Во время пожара матери дома не было.

Их тела будут отправлены в Азербайджан завтра и похоронены в Шамкирском районе.

По предварительной версии, пожар возник из-за пламени печи.

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11:47

В произошедшем в Красноярском крае России пожаре заживо сгорела азербайджанская семья.

Как сообщает АПА, 24 июля в 01:35 по местному времени в постройке близ поселка Сухобузимск произошел пожар.

В результате пожара заживо сгорели глава семьи, его три сына и дочь.

Еще один сын был доставлен в больницу с ожогами и диагнозом отравление угарным газом.

Причины происшествия расследуются.

Как сообщил АПА заместитель председателя Азербайджанской национальной культурной автономии Аяз Мамедов, все погибшие в результате пожара были азербайджанцами.

В результате пожара глава семьи, 37-летний мужчина родом из Товузского района, его три сына в возрасте 3, 6 и 10 лет, годовалая дочь сгорели заживо. Еще один сын в возрасте 14 лет был доставлен в больницу.

Во время пожара матери дома не было.

Причины пожара, личности погибших и пострадавших устанавливаются.