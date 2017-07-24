В Турции состоялось открытие улицы Карабах – ФОТО

2017-07-24 14:18 | www.oxu.az | 4

В поселке Учхисар турецкого города Каппадокия состоялось открытие улицы Карабах.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, на мероприятии приняли участие депутаты, председатели муниципалитетов, жители поселка и представители СМИ.

Отметим, что по инициативе депутата Милли Меджлиса, председателя Общественного объединения Евразийского международного института Ганиры Пашаевой, и под подписью председателя муниципалитета Учхисар Али Караарслана улица Меша, по которой ежегодно проходит около двух миллионов туристов, была переименована в улицу Карабах.

Председатель муниципалитета Учхисар Али Караарслан, отметил, что Карабах - тюркская, азербайджанская земля: «Но, к сожалению, в настоящее время эти земли находятся под оккупацией. Мы сегодня, использовав название Карабаха в нашем городе, говорим о том, что наша борьба продолжается. Это является самым наглядным подтверждением того, что мы рядом с Азербайджаном до последнего».

Депутат Милли Меджлиса Ганира Пашаева отметила, что присвоение названия Карабаха одной из центральных улиц города Каппадокия - это бесконечная поддержка братского турецкого народа: «Мир продолжает молчать о той тирании, что была в Карабахе. Захре не было и 2-х лет. Посмотрите, как они совершили зверское убийство ребенка. Это совершил армянский солдат. Но сколько в мире человек услышало наш голос? Где Европа говорящая о правах человека. Вы думаете Захра единственная? Тысячи наших детей были сожжены в огне армянами. Поэтому мы каждый день должны становиться еще сильнее, чтобы пролитая кровь нашей Захры не осталась не отмщенной. Верю, что рано или поздно справедливость будет восстановлена. Дни нашего воссоединения с Карабахом близки».

Депутат Великого национального собрания Турции Мустафа Ачыггез подчеркнул, что использование имени Карабах в Каппадокии - это огромная гордость.

Н.О.