Главы МИД Азербайджана и Венгрии обсудили сотрудничество – ФОТО

2017-07-24 14:24 | www.oxu.az | 4

Находящийся с официальным визитом в Венгрии глава министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился со своим венгерским коллегой Петером Сиярто.

Как передает Oxu.Az, встреча Э.Мамедъярова и П.Сиярто состоялась как тет-а-тет, так и в расширенном составе.

Стороны обсудили перспективы развития двусторонних отношений, расширение торговых связей, а также подготовку к визиту президента Азербайджана Ильхама Алиева в Будапешт осенью текущего года.

Н.О.

