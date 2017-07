Красавица из Грузии в азербайджанском сериале (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Красавица из Грузии, "Мисс Тбилиси", певица с азербайджанскими корнями Айсель Мамедова принимает участие в съемках сериала “Özgə” (Чужой), сообщили Trend Life в пресс-службе Cinemax. Айсель Мамедова играет одну из главных ролей – Нигяр.

Сюжет сериала в жанре драмы повествует о внуке известного ювелира Мешеди Кязыма – Шамиле. От дедушки ему остается богатое наследство, которое приносит только несчастье и он становится чужим среди родственников, близких и друзей. Одним из тех, кто претендует на наследство – младший брат Шамиля Аждар. И в такой ситуации Шамиля поддерживает только его племянница Нигяр…

Режиссер-постановщик– Ниджат Манафов. В ролях – народный артист Шамиль Сулейманов, актеры Самира Джаваншир, Ильгар Гасанов, Зияд Гурбанов, Кямран Абадов, Али Алиев, Гюльхара Арабханова и другие.

Отметим, что Айсель Мамедова в составе грузинской делегации неоднократно принимала участие на различных мероприятиях в Баку. В 2014 году представляла Грузию на Turkvision.

(Автор: Вугар Иманов)