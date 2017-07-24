Два маленьких брата утонули в Каспийском море

2017-07-24 14:34 | www.apa.az | 4

Как сообщает западное бюро АПА, происшествие было зарегистрировано минувшим вечером на пляже Новханы Абшеронского района.

Семья Алиевых из поселка Пойлу Агстафинского района приехала вечером на море. Купаясь в море, старшие дети 12-летний Захид и 9-летний Амиль немного отдалились от берега. Заметив, что дети пропали из виду, отец Агиль Алиев начал искать их. Однако выяснилось, что дети утонули.

Тела братьев сегодня утром были отвезены в родной поселок Пойлу Агстафинского района.

Отметим, семья уже 3 года арендует дом в поселке Новханы.