Пожар на Ясамале – ФОТО

2017-07-24 14:29 | www.oxu.az | 4

Сегодня в утренние часы в жилом здании на территории проспекта Иншаатчылар в Ясамальском районе произошел пожар.

Oxu.Az со ссылкой на Report представляет фоторепортаж с места происшествия.

Отметим, что возгорание началось с кровли здания и для тушения пожара были привлечены 8 пожарных машин МЧС. Ветреная погода усилила пожар, в результате чего сгорела кровля здания площадью 240 кв. м. Пожар потушен, предотвращено его распространение на квартиры. Предположительно пожар произошел из-за возникшего в проводке короткого замыкания, в настоящее время продолжается расследование.

Э.А.

