В Китае построили солнечную электростанцию в виде панды – ФОТО

2017-07-24 14:34 | www.oxu.az | 4

В Китайской провинции Шаньси, неподалёку от города Датун, построили, возможно, самую славную солнечную электростанцию на свете. Стоя на земле, оценить всю милоту довольно трудно, а вот с высоты птичьего полёта видно, что станция сделана в виде большой панды.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на hi-news, проект осуществлялся компанией Panda Green Energy совместно с ООН. Цель постройки — привлечь к проблемам загрязнения окружающей среды больше внимания, а заодно и снабдить жителей провинции чистой солнечной энергией.



Сейчас этот «мишка» размером в сто гектар работает в тестовом режиме, но когда его запустят на полную мощность, за пару десятков лет он поможет сэкономить почти миллиард тонн угля, что, в свою очередь, положительно скажется на сокращении вредных выбросов в атмосферу.

Представители Panda Green Energy уверены, что смогут привлечь внимание молодёжи к проблемам окружающей среды, поэтому на территории станции построили образовательный центр, в котором будут проводить экскурсии и рассказывать о том, как солнечная и другие виды чистой энергии могут изменить мир.

В ближайшем будущем компания планирует построить ещё несколько подобных станций. Где именно — не уточняется.

С.С.

