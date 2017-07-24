В Баку сохранится ветреная погода

2017-07-24 14:27 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Во вторник в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируются переменная облачность, преимущественно без осадков, порывистый северо-западный ветер.

Температура воздуха на Абшероне ночью составит 20-24, днем - 30-35, в Баку ночью - 20-24, днем - 30-35 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 758 до 753 мм ртутного столба.

Относительная влажность составит ночью 70-80, днем - 50-60 процентов.

На пляжах Абшерона температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 25-26, в Загульбе, Бузовне, Мардакане, Шувелане – 26-27, Тюркане, Говсане, Сахиле и Шихово – 27-28 градусов тепла.

До 27 июля временами усиливающийся северный ветер на Абшеронском полуострове будет благоприятным фактором для метеозависимых людей.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако, вечером и ночью в некоторых северных и западных районах ожидаются кратковременные грозовые дожди. Западный ветер местами будет усиливаться.

Ночью - 20-25, днем - 32-37, в горах ночью - 13-18, днем - 22-27 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)