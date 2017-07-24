Сын народного поэта помог задержать педофила – ФОТО

2017-07-24 14:40 | www.oxu.az | 6

В Азербайджане мужчина 35-40 лет изнасиловал 8-летнего мальчика.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на сайт tezadlar.az, инцидент произошел 21 июля около 8 часов вечера.

Капитан Государственной таможенной службы Тахир Тахирли (сын покойного народного поэта Сохраба Таира) приехал в автосервис. Пока работники автомастерской осматривали его машину, он решил прогуляться по территории и на кладбище позади автосервиса увидел, как мужчина 35-40 лет насилует 8-летнего мальчика.

Т.Тахирли заявил, что преступник, увидев его, стал бежать, и догнать его не удалось.

«На другой день старший лейтенант Полка полиции быстрого реагирования И.Садигов и сержант Хафиз Мамедов, а также я, как очевидец происшествия, осмотрели все объекты, магазины и стройки на этой территории. Мы обнаружили педофила на 8-этаже строящегося здания. Полицейские арестовали его».

Выяснилось, что задержанный, которого зовут Рауф, ранее отбывал наказание по статье 221 Уголовного кодекса.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

З.Г.

