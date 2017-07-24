TAP не окажет негативного воздействия на окружающую среду - управляющий проекта по Италии

2017-07-24 14:30 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/- Министерство окружающей среды Италии гарантирует, что Трансадриатический трубопровод (ТАР) не будет иметь влияния или последствий для территорий, через которые он пройдет, сказал управляющий проекта TAP по Италии Микеле Марио Элиа на совещании итальянских экспертов по вопросам окружающей среды и климата, сообщают в понедельник итальянские СМИ.

Мишель Марио Элия отметил, что TAP свяжет Италию с газовыми месторождениями Азербайджана, будет поставлять в Италию 10 миллиардов кубометров газа в год и обеспечит энергетическую безопасность страны. .

Управляющий проекта по Италии также напомнил, что консорциум TAP получил разрешения на строительство от властей региона Апулия и тесно с ними сотрудничает.

Мишель Марио Элия отметил, что при строительстве TAP используются такие же технологии и стандарты, которые уже имеются у сети газопроводов в Италии протяженностью 35 тысяч километров.

ТАР является частью "Южного газового коридора", предполагающего поставки газа из Азербайджана в Европу.

Трубопровод ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро будет проложен по территории Греции, Албании, по дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии. На турецко-греческой границе он будет соединен с другим газопроводом TANAP.

TANAP, который также входит в состав "Южного газового коридора", ныне строится в Турции. Ожидается, что строительство TANAP будет завершено в 2018 году, а TAP - в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Елена Косолапова)