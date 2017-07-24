Состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Венгрии

2017-07-24 14:56 | www.apa.az | 4

В рамках официального визита в Венгрию министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров встретился один на один и в составе делегаций с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто.

Как сообщили АПА в пресс-службе МИД, отметив, что в этом году исполняется 25 лет с момента установления дипотношений между нашими странами, Эльмар Мамедъяров сказал, что связи между народами имеют глубокие исторические корни.

Министр отметил, что этот визит носит подготовительный характер к организации будущего визита в Венгрию президента Азербайджана Ильхама Алиева, а также проведению очередного VII заседания Совместной экономической комиссии.

В ходе встречи был проведен широкий обмен мнениями вокруг двусторонних отношений, расширения договорно-правовой базы, нагорно-карабахского конфликта, связей Азербайджан-ЕС, энергетики, а также других вопросов, вызывающих взаимный интерес.