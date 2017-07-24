Косатка не может вернуться в бассейн – ВИДЕО

2017-07-24 14:51 | www.oxu.az | 4

Во время представления в «Москвариуме» косатка оказалась слишком далеко от края бассейна и никак не могла вернуться в воду.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на nat-geo.ru обычно огромная масса косатки поддерживается водой. Когда же она попадает на твердую поверхность, ее внутренние органы и мышцы начинают раздавливаться под большим весом.

Видео обрывается на том моменте, когда Джульетта по-прежнему пытается вернуться в бассейн. Неизвестно, как долго она была на поверхности, но, судя по ее движениям, ей все-таки удалось добраться до воды.

С.С.

