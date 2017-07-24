Трагедия в Новханы: Два брата утонули в море

2017-07-24 14:54 | www.oxu.az | 6

Жители Агстафинского района утонули в Каспийском море.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, происшествие было зарегистрировано минувшим вечером на пляже Новханы Абшеронского района.

Семья Алиевых из поселка Пойлу Агстафинского района приехала вечером на море. Купаясь в море, старшие дети 12-летний Захид и 9-летний Амиль немного отдалились от берега. Заметив, что дети пропали из виду, отец Агиль Алиев начал искать их. Однако выяснилось, что дети утонули.

Тела братьев сегодня утром были отвезены в родной поселок Пойлу Агстафинского района.

Отметим, семья уже 3 года арендует дом в поселке Новханы.

Э.А.

