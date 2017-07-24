Премьера Японии обвинили в кумовстве

2017-07-24 15:07 | www.oxu.az | 3

Глава японского правительства Синдзо Абэ открестился в бюджетной комиссии парламента от обвинений в помощи другу, передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.

Товарищ премьера Котаро Какэ, глава образовательной организации Kake Gakuen, открыл в специальной экономической зоне ветеринарное училище. Общественность склонна считать, что это произошло не без вмешательства главы кабмина.

Однако Абэ заявил, что Какэ «никогда не обращался к нему с просьбами», несмотря на близкое знакомство.

Н.О.