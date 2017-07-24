Konut Satışında İlçeler Yarışıyor

2017-07-24 15:09 | www.trend.az | 0

Türkiye genelinde konut satışları 2017 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 oranında azalarak 97 bin 579 oldu. Altın Emlak'ın Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı ilk üç büyükşehir için ilçe satış rakamlarını değerlendirdi.

Türkiye genelinde konut satışları 2017 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 oranında azalarak 97 bin 579 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 17 bin 970 konut satışı ve yüzde 18,4 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 10 bin 160 konut satışı ve yüzde 10,4 pay ile Ankara, 6 bin 34 konut satışı ve yüzde 6,2 pay ile İzmir izledi.

İlk üç büyükşehir için ilçe satış rakamlarını değerlendiren Altın Emlak'ın Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, "İstanbul içinde en çok konut satışı Esenyurt'ta gerçekleşiyor. İlk altı ay sonunda Esenyurt'ta satılan toplam konut sayısı 20 bin 570 iken, en yakın ilçe olan Beylikdüzü'nde 5 bin 593, Sancaktepe 5 bin 555, Pendik'te 5 bin 10, Kadıköy'de 4 bin 106 ve Kartal'da 4 bin 86 olarak gerçekleşti" dedi.

Ankara'da Çankaya, İzmir'de Karşıyaka

Ankara ve İzmir ilçelerindeki ilk 6 aylık satış rakamlarını da paylaşan Özelmacıklı "Ankara'nın ilçelerine baktığımızda Çankaya'da 12 bin 725, Keçiören'de 12 bin 528, Mamak'ta 10 bin 240 ve Yenimahalle'de ise 8 bin 144 satış gerçekleşti. İzmir'de ise Karşıyaka 4 bin 854 ile ilk sırada. Karşıyaka'yı 4 bin 805 ile Buca, 3 bin 260 ile Karabağlar, 3 bin 32 satış ile de Torbalı takip ediyor" dedi.

Yabancılara satışta ilk tercih İstanbul

İstanbul'un yabancılara satışta ilk adres olduğunu ve satışların üçte birinden fazlasının İstanbul'da gerçekleştiğini belirten Özelmacıklı "Yabancılara konut satışında ilk 6 ayda toplamda 9 bin 595 satış gerçekleşti. İlk sırada yer alan İstanbul'da 3 bin 482, Antalya'da 2 bin 91, Bursa'da 702, Yalova'da 432, Trabzon'da 424, Ankara'da 392, Sakarya'da 337, Aydın'da 291, Mersin'de 278 ve Muğla'da 261 satış gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

Suudilere satış artıyor

Mayıs ayında Türkiye'den 285 konut satın alan Suudi vatandaşları, Haziran ayında 612 konut alarak ilk sırada yer aldıklarını belirten Altın Emlak Genel Müdürü, "Suudilerin konut tercihlerinde Türkiye sevdası devam ediyor. İlk 6 ayda Ülke uyruklarına göre yabancılara yapılan konut satışlarında ise Irak bin 645 satışla ilk sırada yer aldı. Irak'ı, Suudi Arabistan bin 517, Kuveyt 798, Rusya Federasyonu 600, Afganistan 524, Azerbaycan 333, İngiltere 323 ve Almanya 301 satışla takip etti" şeklinde konuştu. - İSTANBUL