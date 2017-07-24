Доноры в Чехии получат дополнительные налоговые льготы

2017-07-24 15:25 | www.oxu.az | 3

С 2018 года донорам в Чехии будут полагаться дополнительные налоговые льготы. За каждую безвозмездную сдачу крови они смогут вычесть из налогооблагаемой базы 3 тыс. крон вместо сегодняшних двух, а за каждый отбор костного мозга – 20 тыс. крон.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на vinegret.cz, соответствующую поправку к закону о подоходном налоге одобрил Сенат республики.

Документ содержит еще одно важное нововведение. Каждый, кто зарегистрируется в Чешском реестре доноров крови, сможет вычесть из налогооблагаемой базы 8 тыс. крон. Однако сделать это разрешат только один раз в жизни, сообщает Aktualne.

Новыми льготами можно будет воспользоваться при подаче декларации за 2017 год. Поправки призваны мотивировать жителей становиться донорами. Сегодня их в Чехии насчитывается около 270 тысяч человек, что составляет примерно 2,5% от общей численности населения. Это вдвое меньше рекомендуемого Всемирной организацией здравоохранения минимума.

С.С.

