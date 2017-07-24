Сочинская встреча президентов указывает на большие перспективы азербайджано-российского сотрудничества - депутат

2017-07-24 15:05 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Россию и его встреча в Сочи с Президентом России Владимиром Путиным, подтверждая дальнейшее продолжение отношений дружбы и стратегического партнерства между Азербайджаном и Россией, свидетельствует о наличии очень больших перспектив сотрудничества. Об этом в понедельник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Хикмет Бабаоглу.

Он отметил, что на встрече обсуждались очень важные вопросы. «Предметом этих обсуждений были не только двусторонние отношения, но и сложившаяся в регионе сложная геополитическая ситуация, ее оценка в глобальном контексте. Не случайно, что в начале встречи Президент Владимир Путин акцентировал внимание на дальнейших перспективах и развитии отношений между Азербайджаном и Россией. Отношения между Азербайджаном и Россией имеют исторические корни, и сегодня они являются гарантом региональной безопасности", - сказал Бабаоглу.

Если учесть, что эта безопасность обеспечивается не только в политической плоскости, но ее формируют и большие проекты при соавторстве обоих государств, то можно понять, в какой степени важной является эта встреча двух президентов, сказал депутат.

По мнению Бабаоглу, результатом встречи стало то, что было подчеркнуто дальнейшее развитие по нарастающей российско-азербайджанских отношений.

«Отношения двух стран влияют на качество отношений во всем регионе. Один из главных вопросов заключается в том, что эта встреча состоялась в период распространения дезинформации отдельными экспертами и проармянскими кругами. В последние дни в информационном пространстве звучали мнения об ухудшении отношений и отсутствии хороших перспектив между Россией и Азербайджаном. Однако после встречи стало ясно, что эти слухи распространяются в информационном пространстве силами, недолюбливающими Азербайджан и Россию, и не имеют под собой никаких оснований. Также вне всяких сомнений, что обсуждался один из самых основных вопросов - урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Коснувшись этого вопроса, Президент России Владимир Путин сказал, что, конечно же, будет обсуждаться урегулирование этого конфликта", - сказал Бабаоглу.

Депутат отметил, что эта встреча, открыв, по его мнению, новый этап в российско-азербайджанских отношениях, служит интересам обоих государств.

Отметим, что 21 июля в Сочи состоялась встреча президентов Азербайджана и России Ильхама Алиева и Владимира Путина.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)