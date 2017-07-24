В Швейцарии мужчина с бензопилой напал на людей

2017-07-24 15:29 | www.apa.az | 7

Неизвестный с бензопилой напал на людей в городе Шаффхаузен на севере Швейцарии, по меньшей мере ранены пять человек.

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила местная полиция.

По данным очевидцев, мужчина с бензопилой напал на прохожих в старом городе. Сообщается, что ему удалось скрыться.

«Мы направили подкрепление», — заявил представитель полиции кантона Шаффхаузен Даниэль Майли. Полиция пока не подтвердила, что у нападавшего была бензопила.

Жителей города попросили не приближаться к месту происшествия.





