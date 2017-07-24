Лидеры "нормандского формата" проводят телефонный разговор

2017-07-24 15:08 | www.trend.az | 4

Президент РФ Владимир Путин проводит телефонный разговор в "нормандском формате" по украинскому урегулированию с лидерами Германии, Франции и Украины – Ангелой Меркель, Эммануэлем Макроном и Петром Порошенко, сообщил в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"Сейчас, в данный момент, еще продолжается телефонный разговор в "нормандском формате". Президент Путин общается с канцлером Меркель, президентом Макроном и президентом Порошенко", — сказал Песков журналистам.

Он отметил, что Кремль по итогам разговора предоставит информацию журналистам.

По словам Пескова, разговор в "нормандском формате" еще продолжается и сейчас озвучить какие-то результаты невозможно. "Он продолжается", — уточнил он в ответ на вопрос о повестке и времени разговора.

"Вскоре и мы дадим свое сообщение, как мы делаем это обычно, и коллеги по разговору также, я думаю, дадут информацию для СМИ", — добавил пресс-секретарь президента РФ.