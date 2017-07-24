Азербайджан и Венгрия обозначили перспективные направления сотрудничества (ФОТО)

2017-07-24 15:09 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Венгрия обозначили перспективные направления сотрудничества в ходе переговоров на уровне глав МИД двух стран в Будапеште. Азербайджан рассматривает Венгрию как стратегического партнера, и такой уровень сотрудничества создает благоприятные условия для развития сотрудничества во всех сферах, сказал глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров на встрече с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петерем Сиятро.

Стороны выразили заинтересованность в развитии сотрудничества в таких сферах, как транспорт, сельское хозяйство, промышленность, образование, фармацевтика и др.

Отметив важную роль Азербайджана в обеспечении энергобезопасности Европы, Петер Сиятро выразил заинтересованность Венгрии в импорте азербайджанского газа.

Сиятро также подчеркнул успешную деятельность венгерских компаний в Азербайджане, отметив, что партнеры Венгрии из Западной Европы ведут конкуренцию за азербайджанский рынок.

В ходе встречи стороны также обсудили вопросы подготовки к переговорам на высшем уровне, а также к очередному заседанию межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, расширению нормативно-правовой базы.

Отметим, что в понедельник начался официальный визит главы МИД Азербайджана в Венгрию.