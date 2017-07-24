В Египте открыли крупнейшую военную базу - ФОТО
2017-07-24 15:50 | www.oxu.az | 4
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси открыл крупнейшую на Ближнем Востоке и в Африке военную базу.
Как передает Oxu.Az, об этом говорится на странице египетской армии в Facebook.
Новый объект находится в северо-западной мухафазе Матрух на побережье Средиземного моря, близ города Эль-Хамам. База названа в честь первого президента Египта Мухаммеда Наджиба. Она должна обеспечить безопасность западных границ страны.
Военные получили несколько тысяч строений, как оставшихся от старого военного городка, так и вновь построенных. В том числе казармы, жилье для офицеров, спортивные объекты, парки хранения техники, полигоны и ряд других сооружений.
Отмечается, что поблизости от базы находится морской порт и нефтяные месторождения.
В зону ответственности расквартированных на северо-западе Египта частей входит и населенный пункт Эд-Дабба, где будет построена первая в стране АЭС.
Одновременно еще одна база была открыта в районе города Сиди Баррани близ границы с Ливией.
Н.О.