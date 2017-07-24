Кыргызстан и Узбекистан обсудили вопросы сотрудничества

2017-07-24 15:18 | www.trend.az | 7

В понедельник состоялся телефонный разговор главы Кыргызстана Алмазбека Атамбаева с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР, передает КНИА «Кабар».

В ходе телефонного разговора Атамбаев поздравил Мирзиёева с 60-летним юбилеем.

Атамбаев подчеркнул, что в Кыргызстане высоко ценят личный вклад главы Узбекистана в дело укрепления дружественных отношений между народами двух стран.

Атамбаев пожелал Мирзиёеву крепкого здоровья, счастья и дальнейших успехов в его ответственной государственной деятельности.

В ходе телефонного разговора главы государств также обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества представляющий взаимный интерес.