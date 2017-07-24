Бакылы гагашлар, или Вперед в прошлое, 60-70-е годы (ФОТО)

2017-07-24 15:18 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend Life/ - Баку - это особенный город. Как бы он не менялся, он остается неповторимым. А меняется он день ото дня, и лет через десять уже мы будем испытывать ностальгию, просматривая в интернете сегодняшние фото любимой столицы. Также как и старшее поколение испытывает чувство ностальгии, вспоминая Баку 60-70-х годов, теплые летние вечера в садах и парках города, когда на легких деревянных эстрадах или даже просто на свободном пространстве играли духовые оркестры, различные ансамбли, выступали известные и молодые исполнители.

На Площади фонтанов прошел очередной вечер в рамках проекта Главного управления культуры и туризма столицы "Retro Bakı", организованный Центром по организации культурных мероприятий и работе с творческой молодежью, сообщает Trend Life.

Эстрада была оформлена постерами, сделанными в стиле ретро, большими фотографиями с видами старого Баку, макетами старинных предметов быта и т.п. В улыбающейся толпе старики, и молодежь, и всем безумно приятно окунуться в милую, добрую атмосферу ретро. Особый интерес взывали персонажи – бакылы гагашлар в кепках-аэродромах, которые бились в нарды и домино. Сейчас молодежь и не знает, что "аэродромами" в свое время называли широкие круглые кепки. Раньше в Баку почти на каждом шагу были мастерские по пошиву таких кепок. Этот мужской головной убор в 50-80-е годы ушедшего века был частью имиджа человека с Кавказа. Пика своей популярности кепка-«аэродром» достигла в 70-е, когда мужское население советского юга носило ее почти поголовно.

В концертной программе приняли участие звезды эстрады и молодые исполнители, среди которых Эльнара Халилова, Роза Зяргярли, Лейла Рамазанлы, Dana Durdana, Сабина Аскерова, Анар Рагимли, Кенуль Мамедли, Наиля Муслимова, Айтадж Видадигызы, Мирджаббар Мирбабаев, Tafur, Ниягр Сулейманова, Zara Baku, Мирфархад Хабиби, Айнур Алиева, танцевальные коллективы “Səma” и “Xəzərim”.

В рамках проекта "Ретро Баку" на Площади фонтанов в Баку каждую субботу и воскресенье проходят концерты. Задача проекта, который продлится до 15 сентября, сделать досуг населения полезным и интересным, возродить традицию проведения подобных концертов, существовавшую в столице, в 60-70-х годах прошлого века. Первый проект был проведен в июне-сентябре прошлого года.

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(Автор: Вугар Иманов)