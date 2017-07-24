В Стамбуле состоится встреча глав МИД стран членов ОИС

2017-07-24 15:19 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В Стамбуле состоится встреча глав МИД стран членов Организации Исламского Сотрудничества (ОИС). Об этом сообщили Trend в понедельник в ОИС.

Как отметили в ОИС, ожидается, что встреча глава МИД членов ОИС состоится в начале августа.

«В рамках встречи главы МИД ОИС будут обсуждать недавние столкновения в Иерусалиме между израильтянами и палестинцами», - сказал из ОИС.

Отметим, что вечерняя мусульманская молитва у ворот Баб-эль-Асбат в Иерусалиме закончилась масштабными столкновениями протестующих мусульман с израильскими стражами порядка. Собравшиеся выражали недовольство установкой металлодетекторов у входа на Храмовую гору, где находится мечеть Аль-Акса, одна из основных исламских святынь.

В ходе разгона демонстрации ранения получили десятки человек. По данным палестинского Красного Полумесяца, 14 человек были госпитализированы, один из них с тяжёлым ранением головы. Среди пострадавших – председатель Высшего исламского совета Иерусалима шейх Икрима Сабри.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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