В Стамбуле состоится встреча глав МИД стран членов ОИС
2017-07-24 15:19 | www.trend.az | 4
БАКУ /Trend/ - В Стамбуле состоится встреча глав МИД стран членов Организации Исламского Сотрудничества (ОИС). Об этом сообщили Trend в понедельник в ОИС.
Как отметили в ОИС, ожидается, что встреча глава МИД членов ОИС состоится в начале августа.
«В рамках встречи главы МИД ОИС будут обсуждать недавние столкновения в Иерусалиме между израильтянами и палестинцами», - сказал из ОИС.
Отметим, что вечерняя мусульманская молитва у ворот Баб-эль-Асбат в Иерусалиме закончилась масштабными столкновениями протестующих мусульман с израильскими стражами порядка. Собравшиеся выражали недовольство установкой металлодетекторов у входа на Храмовую гору, где находится мечеть Аль-Акса, одна из основных исламских святынь.
В ходе разгона демонстрации ранения получили десятки человек. По данным палестинского Красного Полумесяца, 14 человек были госпитализированы, один из них с тяжёлым ранением головы. Среди пострадавших – председатель Высшего исламского совета Иерусалима шейх Икрима Сабри.
(Автор: Руфиз Хафизоглу)
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