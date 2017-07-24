Автозаправки Азербайджана будут принимать бесконтактные платежи

2017-07-24 15:20 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Крупные автозаправочные станции (АЗС) Азербайджана будут принимать бесконтактные платежи, сказал Trend в понедельник источник на рынке финансовых услуг страны.

По его словам, в настоящее время на АЗС используются POS-терминалы, принимающие оплату посредством банковских карт.

"Оплату за приобретенное топливо можно будет производить бесконтактными картами. Речь идет о бесконтактных платежах PayPass. Внедрение бесконтактных платежей на АЗС преследует цель увеличения безналичного оборота, а также важно для удобства пользователей", - сказал источник.

Банковские карты с бесконтактной технологией оплаты выпускаются международными платежными системами Visa и MasterCard. Платежной системой Visa выпускаются карты с технологией PayWave, а MasterCard - с технологией PayPass.

Принцип работы обеих технологий идентичен. Карты позволяют производить оплату покупок и услуг в одно касание. Достаточно поднести карту к считывателю, дождаться звукового сигнала и оплата будет произведена. После этого на экране дисплея появляется надпись, подтверждающая списание суммы.

(Автор: Гусейн Велиев)

Твиттер: @h_veliyev