Машалле Ахмедову сократили срок

2017-07-24 16:06 | www.oxu.az | 3

В Бакинском апелляционном суде состоялся процесс по апелляционной жалобе обвиняемого в мошенничестве бывшего футболиста Машаллаха Ахмедова.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, на процессе под председательством судьи Фаика Гасымова было объявлено решение, согласно которому наказание Машаллаха Ахмедова сокращено с 8 до 2 лет.



Напомним, решением Бакинского суда по тяжким преступлениям Машаллах Ахмедов был приговорен к 8 годам лишения свободы.



М.Ахмедов был задержан 14 декабря 2015 года сотрудниками Бинагадинского районного отделения полиции. По предварительным данным, экс-футболист «Нефтчи» обещал клиенту в Баку привезти из-за рубежа каменные плиты на сумму 150 тысяч манатов. Однако М.Ахмедов не выполнил данное обещание и не вернул деньги за плиты. 16 декабря в Бинагадинском районном суде в отношении М.Ахмедова была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца. В последующем он был освобожден под домашний арест, но затем Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил его 8 годам лишения свободы.

A.M.

