Экстрадиция Лапшина пока невозможна - адвокат

2017-07-24 15:57 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - На повестке дня не стоит вопрос об экстрадиции блогера Александра Лапшина, осужденного на три года решением Бакинского суда по тяжким преступлениям, сказал в понедельник Trend адвокат Лапшина Эдуард Чернин.

Адвокат отметил, что это невозможно до тех пор, пока решение суда не ступило в силу. «Приговор в отношении Лапшина еще не вступил в законную силу. Поэтому пока он содержится в первом Бакинском СИЗО. На следующей неделе я встречусь с ним. После встречи станет известно, будет ли подаваться апелляция на решение суда. Пока Лапшин не принял никакого решения относительно этого», - отметил Чернин.

Отметим, что блогер Александр Лапшин, незаконно посетивший оккупированные азербайджанские территории, войдя в преступный сговор с проживающими на оккупированных территориях армянами, приговорен Бакинским судом по тяжким преступлениям к трем годам лишения свободы.

Решением суда Лапшин будет отбывать наказание в исправительном учреждении общего режима.

Согласно решению суда, из-за недоказанности с него снято обвинение по статье 281.2 УК Азербайджана (публичные призывы против государства).

Александр Лапшин - гражданин ряда государств, незаконно посетивший оккупированные азербайджанские территории, войдя в преступный сговор с проживающими на оккупированных территориях армянами.

Лапшин обвинялся в нарушении законов Азербайджана о государственной границе и паспортах, совершив эти деяния в апреле 2011-го и октябре 2012 года.

С целью пропаганды незаконного режима, созданного Арменией на оккупированных азербайджанских территориях, Лапшин на своей странице в соцсети представил Нагорный Карабах в качестве «независимого государства» и, поддерживая «независимость» непризнанного режима, выступил там же 6 апреля и 29 июня 2016 года с призывами, направленными на нарушение территориальной целостности Азербайджана.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)