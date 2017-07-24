Адвокат: Экстрадировать Лапшина пока невозможно

2017-07-24 16:12 | www.oxu.az | 3

Вопрос экстрадиции Александра Лапшина, приговоренного Бакинским судом по тяжким преступлениям к 3 годам лишения свободы, не стоит на повестке дня.

Как передает Oxu.Az, об этом Trend заявил адвокат А.Лапшина Эдуард Чернин.

Адвокат отметил, что до вступления в силу приговора это невозможно: «Приговор в отношении Лапшина еще не вступил в законную силу. Поэтому он пока содержится в Бакинском следственном изоляторе № 1. На следующей неделе я встречусь с Лапшиным. После встречи станет ясно, будем ли мы подавать апелляционную жалобу или нет. Пока Лапшин не принял решение об этом».

Н.О.

