Николас Кейдж приехал в Казахстан, перебрал с кумысом и стал мемом – ФОТО

2017-07-24 16:20 | www.oxu.az | 5

Пользователи сети посмеялись над голливудским актером Николасом Кейджем, посетившим прошедший в Астане кинофестиваль «Евразия» и сфотографировавшимся в национальном казахском костюме — чапане и меховой шапке. Совместный снимок Кейджа с народной артисткой Казахстана Айман Мусаходжаевой быстро стал объектом для фотожаб и превратился в мем.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на lenta.ru, пользователи сети удивились странному выражению лица актера и предположили, что он перепил кумыса.

Николас Кейдж — американский актер, продюсер и режиссер, лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус». Получил известность благодаря фильмам «Покидая Лас-Вегас», «Угнать за 60 секунд», «Скала» и «Воздушная тюрьма».