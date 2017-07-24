Азербайджанский спортсмен одолел двух армян – ВИДЕО

2017-07-24 16:27 | www.oxu.az | 3

Азербайджанский боец Рамазан Абдуллаев победил двух армянских спортсменов на турнире «Best of the best» в Грузии.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на BAKU.WS, Р.Абдуллаев встретился с двумя армянскими спортсменами в рамках промоушн-турнира «Best of the best» в Грузии.

В спортивном соревновании, проводившимся по правилам K1, наш соотечественник одолел обоих армян и продолжил борьбу в турнире.

Представляем вам фото и видео с боев.

Э.А.

