Объявлено итоговое число вакантных мест для учителей

2017-07-24 16:32 | www.apa.az | 3

Объявлено итоговое число вакантных мест, представленных на конкурс по приему на работу учителей на 2017/2018 учебный год.





Как сообщает АПА, в этом году на конкурсе представлены 7640 вакантных мест.





Вакантные места, выставленные на конкурс находятся в школах Агджабеди, Агдама, Агдаша, Агстафы, Агсу, Астары, Баку, Балакяна, Барды, Бейлягана, Билясувара, Джабраила, Джалилабада, Дашкесана, Физули, Гядябейа, Гянджи, Гёранбоя, Гёйчая, Гёйгёля, Гаджигабула, Имишли, Исмаиллы, Кяльбаджара, Кюрдамира, Лачина, Лянкярана, Лерика, Масаллы, Мингячевира, Нафталана, Нефтчалы, Огуза, Гаха, Газаха, Габалы, Гобустана, Губы, Губадлы, Гусара, Саатлы, Сабирабада, Шабрана, Сальяна, Шамахы, Самуха, Шеки, Шамкира, Ширвана, Сумгаита, Шуши, Тертера, Товуза, Уджара, Хачмаза, Хызы, Ходжалы, Ходжавенда, Ярдымлы, Евлаха, Загаталы, Зангилана и Зардаба.



В Баку более 500, в Гяндже более 200 вакантных мест представлены на конкурс по приему учителей на работу.

Отметим, регистрация электронных заявлений для приема учителей на работу в школы Минобразования завершилась. С 1 по 14 июля регистрацию прошли около 50 тысяч человек, из которых 47 тысяч подтвердили свое заявление.

2000 учителей будут допущены на собеседование сразу без участия в тестовых экзаменах.

В конкурсе для приема на работу в школы Миобразования могут принимать участие лица, окончившие вуз по специальности педагога и получившие диплом.

Работающие на контрактной основе учителя также могут принять участие в конкурсе, не увольняясь с прежнего места работы. Набравшие в прошлом году достаточное количество баллов учителя вновь смогут принять участие в конкурсе. Если эти лица примут участие на тестовых экзаменах в этом году, то будут учитываться их последние результаты.

Конкурс по приему учителей на работу проводится в 4 этапа (оценивание указанных в электронном заявлении показателей, тестовый экзамен, выбор вакантных мест и собеседование). Кандидаты смогут выбрать вакантные места после проведения тестовых экзаменов.



Если будет установлено, что на каком-то этапе конкурса кандидат неправильно заполнил данные в электронном заявлении, тогда его результаты будут аннулированы. Для лиц, которые по какой-либо причине не смогли принять участие в тестовых экзаменах или в конкурсе, тестовые экзамены и конкурс повторно не проводятся.