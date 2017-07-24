Менеджер: «Строительство TAP не окажет негативного воздействия на окружающую среду»

2017-07-24 16:38 | www.apa.az | 3

«Министерство окружающей среды Италии гарантирует, что строительство TAP не окажет негативного воздействия на окружающую среду».

Как передает АПА-Экономикс на итальянские СМИ, об этом сказал менеджер TAP по Италии Микеле Марио Элиа на совещании итальянских экспертов по вопросам окружающей среды и климата.

По его словам, при строительстве TAP используются такие же технологии и стандарты, которые уже имеются у сети газопроводов в Италии.

Менеджер проекта по Италии также напомнил, что консорциум TAP получил разрешения на строительство от властей региона Апулия и тесно с ними сотрудничает.

Элиа добавил, что TAP внесет важный вклад в обеспечение энергобезопасности Италии.

Общая протяженность TAP составляет 878 км. Проект TAP предназначен для транспортировки природного газа с месторождения Шахдениз в рамках «Стадии-2» через Грецию и Албанию в Западную Европу. Первые поставки запланированы к началу 2020 года.

Трансадриатический газопровод спроектирован с расчетом на транспортировку 10 млрд. кубометров газа в год с возможностью увеличения пропускной способности до 20 млрд. кубометров газа в год.

Долевое распределение между акционерами в проекте Транс-Адриатического газопровода выглядит следующим образом: ЗАО ЮГК (20%), BP (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagás (16%) и Axpo (5%).