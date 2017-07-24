YouTube откажется от функции редактирования видео

2017-07-24 16:29 | www.oxu.az | 3

Видеохостинг YouTube откажется от функции редактирования видео, о чем сообщается в официальном пресс-релизе компании.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Mashable, ожидается, что функция перестанет быть доступной с 20 сентября этого года.

Сообщается, что вместе с функцией редактирования также будет закрыта функции Photo slideshows.

«Мы видим слабый интерес к этим функциям, поэтому решили отправить их на пенсию, чтобы сконцентрировать наши силы на более популярных продуктах», - отмечено в официальном сообщении.

Однако определенное время разработчики оставили пользователям для того, чтобы они закончили уже начатые проекта.

Известно также, что YouTube имеет собственный сервис для редактирования под названием Video Editor, в котором нет спецэффектов. Однако в нем пользователи могут смонтировать любое простое видео.

Н.О.