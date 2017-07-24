Сочинская встреча внесет вклад в урегулирование нагорно-карабахского конфликта - эксперт

2017-07-24 16:31 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Визит Президента Ильхама Алиева в Россию, и его встреча с президентом России Владимиром Путиным в Сочи имеет важное значение с точки зрения развития отношений между двумя странами. Об этом в понедельник сказал заместитель генерального директор информационного агентства Trend, политический эксперт Арзу Нагиев.

Эксперт считает, что проведение этой встречи именно по инициативе главы Российского государства показывает, что Азербайджан - надежный партнер. «Анонсы, которые были даны в связи с армяно-азербайджанским, нагорно-карабахским конфликтом свидетельствуют о том, что Азербайджан значимый партнер и имеет решающий голос в решении региональных проблем, экономических, политических и военных вопросов. Известно, что без Азербайджана и России в регионе невозможно реализовать экономические проекты, решать военно-политические вопросы. И это, невзирая на то, что этому мешают, и будут мешать проармянские и антиазербайджанские силы, которые представлены в руководстве Армении и России. Естественно, что главный вопрос, интересующий Азербайджан на Сочинской встрече - процесс решения зашедшего в тупик армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. В Минской группе ОБСЕ Россия, как преемница СССР, играет ключевую роль в урегулировании этого конфликта, и обладает механизмом всестороннего давления на Армению. Один из основных вопросов, который обсуждался на встрече, был связан с шагами, которые будут предприняты для решения нагорно-карабахского конфликта. И чрезвычайно важно то, что главы государств обсуждали этот вопрос один на один, и думаю, что это внесет свой вклад в урегулирования конфликта», отметил эксперт.

По мнению Арзу Нагиева, не менее важно и то, что до этой встречи Президент Ильхам Алиев встречался с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Отметим, что 21 июля в Сочи состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом России Владимиром Путиным.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)