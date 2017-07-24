В стамбульском метро эвакуированы пассажиры

2017-07-24 16:36 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Со станции «Йеникапы-Аэропорт» стамбульского метрополитена (имени Ататюрка) эвакуированы пассажиры, пишут в понедельник турецкие СМИ.

Согласно сообщению СМИ причиной эвакуации стали возникшие в метро технические проблемы. Сообщается, что в настоящее время на станции метро «Йеникапы-Аэропорт» полностью приостановлено движение.

О конкретных причинах вызвавших технические проблемы не сообщается.

«В настоящее время ведутся работы по восстановлению движения в метро» - пишут СМИ.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu