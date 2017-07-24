В стамбульском метро эвакуированы пассажиры
2017-07-24 16:36 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - Со станции «Йеникапы-Аэропорт» стамбульского метрополитена (имени Ататюрка) эвакуированы пассажиры, пишут в понедельник турецкие СМИ.
Согласно сообщению СМИ причиной эвакуации стали возникшие в метро технические проблемы. Сообщается, что в настоящее время на станции метро «Йеникапы-Аэропорт» полностью приостановлено движение.
О конкретных причинах вызвавших технические проблемы не сообщается.
«В настоящее время ведутся работы по восстановлению движения в метро» - пишут СМИ.
(Автор: Руфиз Хафизоглу)
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