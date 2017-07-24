Убивший свою жену в Барде и совершивший суицид мужчина страдал психологическими проблемами - ОФИЦИАЛЬНО

2017-07-24 16:47 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, в информации говорится, что 24 июля ночью около 03:00 в Бардинскую центральную районную больницу с тяжелыми травмами были доставлены жители села Гаджаллы Гюльбаниз Алиева (1972 г.р.) и ее дети – 19-летняя Малейка и 14-летний Мурад. Женщина от полученных травм скончалась в больнице. После совершения убийства муж Г.Алиевой Садай Алиев (1968 г.р.) повесился на дереве во дворе дома. Сотрудники районной прокуратуры и отдела полиции с участием судебно-медицинского эксперта осмотрели место происшествия и тела покойных, были изъяты вещественные доказательства и приняты другие необходимые процессуальные меры.

По факту в прокуратуре Бардинского района было возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.9 (умышленное убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии), 29, 120.2.9 (попытка умышленного убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии), 29, 120.2.7 (попытка умышленного убийства двух и более лиц) и 125 (доведение до самоубийства) УК Азербайджанской Республики, назначены соответствующие экспертизы.

В результате предварительного расследования было установлено, что Садай Алиев страдал психологическими проблемами. Он нанес кувалдой удары по голове спящей супруги и детей, после чего совершил суицид.

Кувалда была изъята в качестве вещественного доказательства. В настоящее время принимаются необходимые следственные и оперативные меры.