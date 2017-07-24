Атамбаев рассказал об угрозе ракетного удара по авиабазе США в Бишкеке

2017-07-24 16:55 | www.apa.az | 4

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев заявил, что Бишкеку угрожали ракетными ударами, когда в международном аэропорту «Манас» располагалась американская военная база.

Как сообщает АПА со ссылкой на Лента.ру, об этом он сказал в ходе пресс-конференции.

«Не буду скрывать, что некоторые страны предупреждали нас, что они готовы в случае необходимости нанести ракетный удар по расположенной на нашей территории авиабазе США», - заявил он.

По его словам, так продолжалось до 2014 года, когда база была выведена из республики. «Наши люди подвергались до этого момента серьезной опасности», - пояснил киргизский лидер.

Атамбаев добавил, что в том числе из-за угроз Бишкек принял решение закрыть американскую авиабазу. По словам Атамбаева, с Россией также был заключен договор о размещении ее авиабазы на территории Кыргызстана. Однако в новом соглашении с Россией срок пребывания ее военных сил в республике «сокращен с 74 до 15 лет».

Авиабаза США была размещена в Кыргызстане в 2001 году. Она использовалась для поддержки коалиционных сил в Афганистане. База располагалась на территории международного аэропорта «Манас» неподалеку от Бишкека. В 2012 году в качестве платы за ее размещение киргизская сторона получила 60 миллионов долларов. База была выведена с территории страны в 2014 году после того, как парламент отказался продлевать соглашение о пребывании американцев.