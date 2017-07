Coğrafi göstəricilərin müəyyən olunması və qeydiyyatı üzrə işçi qrupun ilk iclası keçirilib

Patent və Əmtəə Nişanları Mərkəzində Azərbaycana məxsus coğrafi göstəricilərin müəyyənləşdirilməsi və qeydiyyatı üzrə yaradılmış işçi qrupun ilk iclası keçirilib.

Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsindən "APA-Economics"ə verilən məlumata görə, işçi qrupun tərkibində Mədəniyyət və Turizm, Səhiyyə, Ekologiya, Kənd Təsərrüfatı nazirliklərinin, Milli Kulinariya Mərkəzinin, “Ərzaq Məhsullarının Tədarükü və Təchizatı” ASC-nin, AZPROMO, Patent və Əmtəə Nişanları Mərkəzi və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin səlahiyyətli nümayəndələri təmsil olunur.



İlk iclasda Azərbaycanda mövcud olan coğrafi göstəricilərin araşdırılması və müəyyən edilməsi məsələləri müzakirə olunub. Bildirilib ki, həyata keçirilən yeni iqtisadi siyasətin əsas istiqamətlərindən biri də sahibkarlığın inkişafı və genişləndirilməsidir. Bu istiqamətdə uğurla reallaşan islahatların prioritetlərindən biri isə ixracın genişləndirilməsi, “Made in Azerbaijan” brendi altında qeyri-neft məhsullarının istehsalının və xarici ölkələrə satılmasının təşviqidir. Dövlət başçısının tapşırıqlarına uyğun olaraq, rəqabətqabiliyyətli və ixracyönümlü yerli məhsulların xarici bazarlarda “Made in Azerbaijan” brendi altında təşviqi istiqamətində aidiyyəti dövlət qurumları tərəfindən kompleks tədbirlər görülməkdədir. 2016-cı il oktyabrın 5-də isə Prezident İlham Əliyev “Xarici ölkələrə ixrac missiyalarının təşkilinə, xarici bazarların araşdırılması və marketinq fəaliyyətinə, “Made in Azerbaijan” brendinin xarici bazarlarda təşviqinə, yerli şirkətlərin ixracla bağlı xarici ölkələrdə sertifikat və patentlər almasına, ixracla əlaqəli tədqiqat-inkişaf proqram və layihələrinə çəkilən xərclərin dövlət büdcəsi hesabına ödənilən hissəsinin müəyyənləşdirilməsi və ödənilmə mexanizminin tənzimlənməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında fərman imzalayıb. Fərmanla yerli məhsulların xarici bazarlara çıxarılması işinin təşkili, bazarların araşdırılması, “Made in Azerbaijan” brendinin xarici bazarlarda təşviqinə çəkilən xərclərin dövlət hesabına ödənilən hissəsinin müəyyənləşdirilməsi və ödənilmə mexanizminin tənzimlənməsi qaydası, həmçinin Azərbaycan mənşəli qeyri-neft məhsullarının ixracının stimullaşdırılması ilə bağlı görülmüş işlər barədə hesabat forması təsdiq edilib.

İşçi qrupun iclasında qeyd edilib ki, “Made in Azerbaijan” brendinin dünyada tanıdılması, Azərbaycan mənşəli qeyri-neft məhsullarının istehsal coğrafiyasının genişləndirilməsi istiqamətində coğrafi göstəricilərin beynəlxalq səviyyədə qeydiyyatı məsələləri sürətləndirilməlidir. Sənaye mülkiyyəti obyektlərindən kommersiya məqsədləri üçün istifadə, bu sahədə bazar münasibətlərinin formalaşdırılması, qiymətləndirilməsi, o cümlədən dünya praktikasında coğrafi göstəricilərin rolu və yaranma proseslərinin araşdırılması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu məqsədlə coğrafi göstəricilərin əqli mülkiyyət obyektləri sırasında vacib rolu nəzərə alınaraq, bu sahənin daha geniş öyrənilməsi, təhlili və coğrafi göstəricilərin hüquqi mühafizəsinin sürətləndirilməsi üçün aidiyyəti dövlət qurumları və özəl sektorun nümayəndələrindən ibarət işçi qrupu təşkil olunub.

Qeyd edilib ki, Azərbaycanda coğrafi göstəricilərin qeydə alınması, hüquqi mühafizəsi və istifadəsi ilə bağlı münasibətlər 1998-ci ildə qüvvəyə minmiş “Əmtəə nişanları və coğrafi göstəricilər haqqında” qanunu ilə tənzimlənməkdədir. Görüşdə coğrafi göstəricilərin mənşəyi, müəyyənləşdirilməsi, məhsulun coğrafi göstərici kimi adlandırılması üçün meyarlar, qeydiyyatın vacibliyi və s. məsələlər barədə danışılıb. Hazırda ölkədə şərabçılıq və digər sahələrdə coğrafi göstəricilərdən qanunsuz istifadə hallarının mövcudluğu diqqətə çatdırılıb. Hazırda coğrafi göstərici statusu verilə biləcək əmtəə və məhsulların ilkin siyahısının hazırlandığı, bu sahədə hüquqi mühafizəsinin gücləndirilməsini təmin etmək üçün qanunvericiliyə dəyişikliklər layihəsi üzərində işlənildiyi və beynəlxalq təcrübənin öyrənildiyi diqqətə çatdırılıb.

Məlumat üçün bildirək ki, coğrafi göstərici - əmtəənin mənşəyinin dövlət, bölgə, ərazi, yaxud müəyyən ərazidəki yer ilə (coğrafi obyektlə) bağlılığını müəyyənləşdirən, eyni zamanda bu əmtəənin xüsusi keyfiyyətini, şöhrətini və başqa xassələrini əsasən coğrafi mənşə ilə əlaqədar əks etdirən işarədir. Hazırda ölkəmizdə 13 coğrafi göstərici qeydiyyatdadır. Bunlar “Badamlı”, “Duzdağ”, “Sirab”, “İrəvan xalçası”, “Əştərək xalçası”, “Zəngəzur xalçası”, “Vayxır”, "Yalxı ispirək kəlağayısı”, "Duvağ kəlağayısı”, "Heyratı kəlağayısı”, "7 rəng kəlağayısı”, "Qoşa haşiyə" və "Abbasəli kəlağayısı”dır.