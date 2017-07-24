В Товузе в результате ДТП скончалась женщина, трое ее детей пострадали

2017-07-24 17:08 | www.apa.az | 4

Как сообщает западное бюро АПА, на территории села Эюблу Товузского района грузовой автомобиль марки «ГАЗель» столкнулся с легковым автомобилем марки «Ford».

В результате столкновения пассажир «Ford», жительница города Гянджа Гасанова Севда Тапдыг гызы (1967 г.р.) скончалась. Ее дети – Джафарова Гюльнара Эльсевар гызы (1995 г.р.), Джафарова Мания (1997 г.р.) и Джафаров Расул (2012 г.р.), а также находившийся за рулем автомобиля ее деверь Джафаров Айтекин Исраил оглу получили телесные травмы различной степени тяжести. Они были госпитализированы в Товузскую центральную районную больницу.

По факту в Главном государственном управлении дорожной полиции ведется расследование.