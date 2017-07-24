«Интер» подпишет новый контракт со Сванадзе

2017-07-24 16:45 | www.oxu.az | 4

Бакинский клуб «Интер» заключит новый контракт с главным тренером команды Зауром Сванадзе.

Как передает Oxu.Az, об этом Report сообщил сам 59-летний грузинский специалист.

Он отметил, что новый контракт уже готов и в ближайшее время однолетнее соглашение будет подписано: «В связи с новым контрактом нет никаких проблем. После проигрыша в Евролиге люксембургской команде «Фола Эш» у нас состоялся разговор с руководством. Я остаюсь в команде. В ближайшие дни я ознакомлюсь с деталями контракта и подпишу его».

Отметим, что Заур Сванадзе в июне 2015 года сменил на посту главного тренера «Интера» другого грузинского специалиста Кахабера Цхададзе. Срок его контракта со столичным клубом истек в прошлом месяце.