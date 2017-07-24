Баку может сыграть положительную роль в арабо-израильском диалоге

2017-07-24 16:38 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Азербайджан может сыграть положительную роль в арабо-израильском диалоге, как страна, известная своей уникальной моделью мультикультурализма и толерантности, которая сегодня взята за основу государственной политики.

Как минимум, азербайджанская сторона может донести до Израиля позицию арабских стран по такому трудному вопросу, как палестино-израильский конфликт, а также предложить свои инициативы арабскому миру, по урегулирования этого спора. Такой шанс может представиться на планируемой в Стамбуле встрече глав МИД стран членов Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Как сообщили в понедельник Trend в ОИС, ожидается, что встреча глав МИД стран-членов ОИС состоится в начале августа.

«В рамках встречи главы МИД будут обсуждать недавние столкновения, произошедшие в Иерусалиме между израильтянами и палестинцами», - сказали в ОИС.

Баку, как светское мусульманское государство, которое поддерживает хорошие отношения как с арабскими странами Ближнего Востока, так и с Израилем, мог бы сыграть положительную роль в установлении мирного диалога, и примеры этому есть.

Празднование еврейской Хануки, состоявшееся в Вашингтоне в декабре 2016 года, стало реальным торжеством дружбы религий и примером того, как одна страна может объединить, казалось бы, совершенно противоположные полюса современной политики.

Одним из важнейших моментов праздника Ханук, благодаря участию в организации этого мероприятия посольства Азербайджана, стало присутствие представителя Организации освобождения Палестины в Вашингтоне Маэна Рашида Ариката. Это удивительный пример медиаторства Азербайджана, который, являясь мусульманской страной и участником Организации исламского сотрудничества, вызывает доверие у палестинцев и при этом, имеет прекрасные отношения с Израилем.

Имея тесные отношения с Израилем, о чем говорит в том числе, успешный и наполненный визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Баку 13 декабря, Азербайджан может играть связующую роль между палестинским народом и израильтянами, и это важно с точки зрения попытки установления мира в столь неспокойном регионе, как Ближний Восток.

На недавней конференции в Баку, организаторами которой выступили правительство Азербайджана и Комитет ООН по осуществлению неотъемлемых прав палестинского народа, возможность успешного медиаторства Баку отметили и представители Палестинской автономии.

Азербайджан может сыграть позитивную роль в вопросе решения палестино-израильского конфликта, сказал постоянный наблюдатель Государства Палестина при ООН Рияд Мансур на международной конференции по вопросу Иерусалима в Баку.

Он отметил, что Азербайджан имеет дружественные отношения с обеими сторонами, поэтому он может играть роль посредника в этом конфликте.

(Автор: Эльмира Таривердиева )