Компания AzInsurance с начала года осуществила страховые выплаты почти на 600 тыс манатов

2017-07-24 16:44 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Страховая компания AzInsurance осуществила крупную страховую выплату по обязательному страхованию недвижимого имущества.

Как говорится в сообщении компании, распространенном в понедельник, в результате короткого замыкания на линии электропередач, подведенной к одному из жилых домов, расположенного на территории Лянкяранского района, произошёл пожар. В целях возмещения причинённого имуществу ущерба компания AzInsurance осуществила страховую выплату в размере 14 850 манатов.

Следует отметить, что в этом году компания AzInsurance произвела еще несколько крупных страховых выплат по произошедшим страховым случаям в размерах 300 тысяч, 40,9 тысяч и 234 856 манатов.

AzInsurance является одной из самых стабильных страховых компаний страны. Международное рейтинговое агентство Fitch, подтвердив надежность компании и оценив ее как «стабильная», присудила ей рейтинг «B».

Официальный курс на 24 июля составляет 1,7012 AZN/USD.