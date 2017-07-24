Часть нефтепровода Баку-Супса перешла под контроль юго-осетинских сепаратистов

2017-07-24 17:26 | www.apa.az | 4

Участок нефтепровода Баку-Тбилиси-Супса, проходящий через территорию села Карапила Каспского района, перешел под контроль юго-осетинских сепаратистов. Как передает АПА-Экономикс, об этом говорится в газете «Резонанси».

В МИД Грузии это действие оккупантов называют «провокацией» и оценивают как продолжение оккупации. «Это действие является продолжением незаконного процесса т.н. бордеризации, которая ограничивает фундаментальные права человека. Мы вместе с партнерами работаем над тем, чтобы остановить этот процесс. В первую очередь, это провокация и очень важно остановить это действие вместе с международным сообществом. Это та политика, которую мы будем активно проводить», - заявил глава МИД Михаил Джанелидзе.

Данный факт подтвердили и в Службе государственной безопасности.

Председатель парламентского комитета по обороне и безопасности Ираклий Сесиашвили отметил, что риски, связанные с нефтепроводом Баку-Тбилиси-Супса, были учтены и при планировке проекта, поэтому есть альтернативные варианты. По словам одного из лидеров правящей партии, власти пытаются максимально сократить риски и активно сотрудничают для этого с международными партнерами. «Эти административные границы, к сожалению, определены прежними властями, по личному приказу Саакашвили. К сожалению, такова реальность. Оккупанты идут вдоль этой административной границы и проводят т.н. бордеризацию. В эти же границы попадает нефтепровод, но есть и альтернативные средства, которые были придуманы изначально. Это не большая угроза. Самая большая угроза в том, что наши территории оккупированы и на них размещены военные базы. Обо всем открыто я говорить не могу, но угрозы и риски заранее проанализированы».