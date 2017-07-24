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В Азербайджане арестован педофил – ВИДЕО + ОБНОВЛЕНО

2017-07-24 17:08 | www.oxu.az | 4

Министерство внутренних дел арестовало преступника, пытавшегося изнасиловать 8-летнего мальчика.

Как передает Oxu.Az, начальник информационного отдела пресс-службы МВД, полковник-лейтенант полиции Ильхам Бабаев заявил Qafqazinfo, что инцидент произошел 21 июля вечером в Хатаинском районе.

Преступник, приехал работать в Баку из района и в 2009 году уже совершал действия сексуального характера в отношении мальчика. Он был задержан сотрудниками Полка полиции быстрого реагирования и Управления полиции Хатаинского района.

По факту возбуждено уголовное дело, продолжается следствие. Личность педофила не разглашается.

14:40

В Азербайджане мужчина 35-40 лет изнасиловал 8-летнего мальчика.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на сайт tezadlar.az, инцидент произошел 21 июля около 8 часов вечера.

Капитан Государственной таможенной службы Тахир Тахирли (сын покойного народного поэта Сохраба Таира) приехал в автосервис. Пока работники автомастерской осматривали его машину, он решил прогуляться по территории и на кладбище позади автосервиса увидел, как мужчина 35-40 лет насилует 8-летнего мальчика.

Т.Тахирли заявил, что преступник, увидев его, стал бежать, и догнать его не удалось.

«На другой день старший лейтенант Полка полиции быстрого реагирования И.Садигов и сержант Хафиз Мамедов, а также я, как очевидец происшествия, осмотрели все объекты, магазины и стройки на этой территории. Мы обнаружили педофила на 8-этаже строящегося здания. Полицейские арестовали его».

Выяснилось, что задержанный, которого зовут Рауф, ранее отбывал наказание по статье 221 Уголовного кодекса.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

З.Г.

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