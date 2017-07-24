Азербайджанский Xalq Bank предлагает 10% скидку при бронировании отелей картами MasterCard

2017-07-24 16:50 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Владельцы пластиковых карт MasterCard, выпущенных Xalq Bank, при оплате гостиничных услуг на сайте Hotels.com получат 10-процентную скидку. Для получения скидки необходимо ввести промо-код AFMCARD217 на страницах бронирования и оплаты сайта Hotels.com.

Как говорится в сообщении банка, распространенном в понедельник, данный код предоставляет скидки на бронирование как отечественных, так и зарубежных отелей.

Акция действует до 31 декабря 20017 года, а принять участие в данной кампании могут резиденты и нерезиденты старше 18 лет.

Карты MC Debit, MC Standard, MC Gold, MC Business и MC World Black Edition можно получить в любом из филиалов Xalq Bank. MC Debit, MC Standard, MC Gold, MC Business выдаются бесплатно. Более подробную информацию о пластиковых картах, услугах и акциях, проводимых банком, можно получить в филиалах, Информационном центре по номеру 138 и на сайте www.xalqbank.az.